Глава МИД Китая заявил, что санкции не решат украинский кризис
Санкции не могут решить украинский кризис, необходимо как можно скорее начать мирные переговоры. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
Как отметил глава внешнеполитического ведомства, конфликт на Украине подошел к критическому моменту, пишет Ura.ru.
«Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — цитирует министра РИА Новости.
Цинь Ган отметил, что давление и санкции не решат проблемы: для урегулирования нужны «спокойствие, разумность и диалог», пишет «Свободная пресса». Дипломат подчеркнул необходимость запустить переговоры, уважать озабоченности сторон и достигать «долгосрочной безопасности в Европе».
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