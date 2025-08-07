Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, в свою очередь, в разговоре с НСН заявил, что пока рано говорить об улучшении положения.

«По прошествии полгода трудно говорить об улучшении положения в российской рыболовной отрасли. Весной прошла лишь минтаевая путина. Она была чуть лучше, чем годом ранее, но для полной картины необходимо иметь данные за год», - считает Корнев.

Ранее стало известно, что нехватка воды в водохранилищах юга РФ угрожает судоходству и нересту рыбы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

