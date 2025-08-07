Стало известно, кто за границей «налегает» на российскую рыбу
Рост экспорта промысловой рыбы из России за границу на фоне множества санкций вызывает осторожный оптимизм, заявили НСН участники отрасли.
В Рыбном союзе сообщили НСН, что 82% российской промысловой продукции, поставляемой на экспорт, закупают Китай и Южная Корея.
«Основные страны-покупатели российской рыбы и морепродуктов: Китай (58%), Южная Корея (24%), Белоруссия (6%) и Нидерланды (4%). Ключевые экспортные виды: минтай, тихоокеанская сельдь, сардина иваси, треска, пикша и крабы», - говорится в сообщении Рыбного союза.
Экспорт российских рыбы и морепродуктов за первые семь месяцев года вырос на 13% в денежном выражении, превысив $3 млрд, сообщает «Коммерсант». Увеличение отгрузок наблюдается после затяжного спада, причиной которого послужили санкционные ограничения. Позитивные изменения объясняются ростом добычи на Дальнем Востоке и расширением географии поставок.
Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб в беседе с НСН отметил, что промысловая рыба с каждым годом всё больше будет востребована на рынке.
«Это отличный показатель, но ситуация по-прежнему сложная. Постоянно в адрес российских рыбаков поступают какие-то угрозы и санкции, вместе с тем, факт о росте продаж говорит о том, что российская продукция востребована. Это самое главное. Я не сомневаюсь в том, что продадим свою продукцию, потому что промысловой рыбы с каждым годом становится всё меньше. Это известный факт. И она более востребована, потому что лишена химических пищевых добавок», - заметил Сивочуб.
Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев, в свою очередь, в разговоре с НСН заявил, что пока рано говорить об улучшении положения.
«По прошествии полгода трудно говорить об улучшении положения в российской рыболовной отрасли. Весной прошла лишь минтаевая путина. Она была чуть лучше, чем годом ранее, но для полной картины необходимо иметь данные за год», - считает Корнев.
Ранее стало известно, что нехватка воды в водохранилищах юга РФ угрожает судоходству и нересту рыбы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
