СМИ: В Турции шестеро россиян пострадали в ДТП

Уточняется, что арендованный микроавтобус, которым управлял гражданин РФ, на перекрестке столкнулся машиной с французскими номерами, после чего врезался в дорожные знаки и перевернулся.

«Пострадали шестеро россиян. Они доставлены в больницу, состояние одного из них тяжёлое», - говорится в сообщении.

В IHA добавили, что по предварительной версии, один из водителей проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Ранее в Ленинградской области туристический автобус столкнулся с грузовым поездом, погиб один человек, сообщает RT.