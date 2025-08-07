СМИ: В Турции шестеро россиян пострадали в ДТП
Микроавтобус с сроссийскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Караман. Об этом сообщает агентство IHA.
Уточняется, что арендованный микроавтобус, которым управлял гражданин РФ, на перекрестке столкнулся машиной с французскими номерами, после чего врезался в дорожные знаки и перевернулся.
«Пострадали шестеро россиян. Они доставлены в больницу, состояние одного из них тяжёлое», - говорится в сообщении.
В IHA добавили, что по предварительной версии, один из водителей проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
Ранее в Ленинградской области туристический автобус столкнулся с грузовым поездом, погиб один человек, сообщает RT.
