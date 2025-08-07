Ушаков: От США поступило приемлемое предложение о встрече Путина и Трампа
Россия получила от США предложение о встрече президентов, которое Москве «представляется вполне приемлемым». Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также он указал, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие дни. По его словам, место уже определено, но раскрывать его пока не будут.
Кроме того, Ушаков отметил, что госсекретарь США Марко Рубио, заявивший, что Вашингтону и Москве «теперь есть что обсуждать», был прав.
Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что Путин и Трамп встретятся не ради переговоров по Украине, а для подписания заранее принятого соглашения.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что не против встречи с Зеленским
- Цена бензина Аи-95 установила новый рекорд
- СМИ: В Турции шестеро россиян пострадали в ДТП
- Стало известно, кто за границей «налегает» на российскую рыбу
- Ушаков: От США поступило приемлемое предложение о встрече Путина и Трампа
- В России впервые завели уголовное дело против так называемого «дроповода»
- Врач предупредила о неожиданных страшных последствиях мультиков для детей
- Дипломат: Путин и Трамп встретятся в Белоруссии
- На Кубани не менее 10 человек насмерть отравились самодельным алкоголем
- Таиланд и Камбоджа достигли соглашения об урегулировании конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru