Ушаков: От США поступило приемлемое предложение о встрече Путина и Трампа

Также он указал, что встреча российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в ближайшие дни. По его словам, место уже определено, но раскрывать его пока не будут.

Кроме того, Ушаков отметил, что госсекретарь США Марко Рубио, заявивший, что Вашингтону и Москве «теперь есть что обсуждать», был прав.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил «Радиоточке НСН», что Путин и Трамп встретятся не ради переговоров по Украине, а для подписания заранее принятого соглашения.

