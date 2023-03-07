Глава МИД Китая уличил США в двойных стандартах в ситуациях с Украиной и Тайванем

США говорят о суверенитете Украины, но забывают об этом в вопросе Тайваня, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит ТАСС.

В Китае исключили поставки оружия сторонам конфликта на Украине

«Китайский народ резонно задает вопросы. Почему, когда дело идет об Украине, США разглагольствуют об уважении суверенитета и территориальной целостности, а если речь о вопросе Тайваня и Китае, то они не уважают суверенитет и территориальную целостность КНР?» — указал дипломат.

Цинь Ган поинтересовался, почему Вашингтон, призывая Пекин не поставлять вооружение России, предоставляет оружие Тайваню в нарушение двусторонних договоренностей. В коммюнике от 1982 года США обязались количественно и качественно не превышать уровень поставок оружия на Тайвань и постепенно сокращать их.

Глава МИД также отметил, что тайваньский вопрос — важнейшая для Пекина красная черта, которую ни при каких обстоятельствах нельзя переступать, пишет РИА ФАН.

Ранее Цинь Ган заявил, что КНР не поставляет оружие ни одной из сторон украинского конфликта, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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