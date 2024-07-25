Глава МИД Китая назвал отношения с Россией доверительными и независимыми

Ранее Лавров заявил, что Россия не входит в какой-либо союз с Северной Кореей или Китаем, однако у Москвы, Пекина и Пхеньяна есть нечто общее: все они — «цели агрессивной политики США».

Кроме того, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, подписывая заявление о партнерстве двух государств, выразили протест против затягивания украинского конфликта.

