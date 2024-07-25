Глава МИД Китая назвал отношения с Россией доверительными и независимыми

Российско-китайские отношения характеризуются как независимые и доверительные. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в ходе мероприятий по линии Ассоцации государств Юго-Восточной Азии, сообщило агентство «Синьхуа».

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Ранее Лавров заявил, что Россия не входит в какой-либо союз с Северной Кореей или Китаем, однако у Москвы, Пекина и Пхеньяна есть нечто общее: все они — «цели агрессивной политики США».

Кроме того, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, подписывая заявление о партнерстве двух государств, выразили протест против затягивания украинского конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
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