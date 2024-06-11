Лавров заявил, что Россия не входит ни в какой союз с Китаем и КНДР
11 июня 202415:18
Россия не является частью какого-либо союза с Китаем и КНДР. Как сообщает РИА Новости, такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Москву, Пекин и Пхеньян объединяет то, что они являются «целями агрессивной политики США».
«Нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников», - заключил российский министр.
Ранее Лавров заявил, что в мире неуклонно растёт круг единомышленников России и Китая, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Дании россиянку задержали по подозрению в связях с разведкой РФ
- Лавров сообщил о неафишируемых контактах РФ и Запада по Украине
- Адвокат объяснил, что грозит Нурмагомедову за долг в 309 миллионов рублей
- Лавров заявил, что Россия не входит ни в какой союз с Китаем и КНДР
- Суд арестовал москвича за футболку с украинской символикой
- Музыканты в Париже исполнили произведения русских классиков в преддверии Дня России
- Глава ЕК заявила, что ЕС должен начать переговоры с Украиной о вступлении
- На кинофестивале «Западные ворота» в Пскове представят фильмы из шести стран
- Макрон заявил, что не намерен уходить в отставку
- Киновселенную с героями сказок Корнея Чуковского создадут в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru