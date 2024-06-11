Лавров заявил, что Россия не входит ни в какой союз с Китаем и КНДР

По его словам, Москву, Пекин и Пхеньян объединяет то, что они являются «целями агрессивной политики США».

«Нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников», - заключил российский министр.

Ранее Лавров заявил, что в мире неуклонно растёт круг единомышленников России и Китая, сообщает RT.

