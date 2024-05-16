Россия и Китай выступили против затягивания украинского конфликта

В частности, Россия и Китай протестуют против затягивания и перехода в неконтролируемую фазу российско-украинского противостояния. Кроме того, стороны отметили важность диалога и назвали его оптимальной формой преодоления кризиса.

В свою очередь Москва поприветствовала готовность КНР оказать помощь в политическом урегулировании конфликта.

Также стороны оценили как негативное воздействие стратегии Североатлантического альянса и США на положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили с осуждением стремления отдельных государств использовать космическое пространство для вооруженной конфронтации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирная инициатива КНР по урегулированию украинского конфликта является реалистичной.

