Россия и Китай выступили против затягивания украинского конфликта

Российский лидер Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином подписал заявление о партнерстве двух стран. Об этом сообщило агентство ТАСС.

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В частности, Россия и Китай протестуют против затягивания и перехода в неконтролируемую фазу российско-украинского противостояния. Кроме того, стороны отметили важность диалога и назвали его оптимальной формой преодоления кризиса.

В свою очередь Москва поприветствовала готовность КНР оказать помощь в политическом урегулировании конфликта.

Также стороны оценили как негативное воздействие стратегии Североатлантического альянса и США на положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили с осуждением стремления отдельных государств использовать космическое пространство для вооруженной конфронтации.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирная инициатива КНР по урегулированию украинского конфликта является реалистичной.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
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