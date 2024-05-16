Россия и Китай выступили против затягивания украинского конфликта
Российский лидер Владимир Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином подписал заявление о партнерстве двух стран. Об этом сообщило агентство ТАСС.
В частности, Россия и Китай протестуют против затягивания и перехода в неконтролируемую фазу российско-украинского противостояния. Кроме того, стороны отметили важность диалога и назвали его оптимальной формой преодоления кризиса.
В свою очередь Москва поприветствовала готовность КНР оказать помощь в политическом урегулировании конфликта.
Также стороны оценили как негативное воздействие стратегии Североатлантического альянса и США на положение в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили с осуждением стремления отдельных государств использовать космическое пространство для вооруженной конфронтации.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что мирная инициатива КНР по урегулированию украинского конфликта является реалистичной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru