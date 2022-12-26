Глава МИД Казахстана пообещал не помогать России обходить санкции
Казахстан не станет вводить против России санкции, как это сделали страны Запада, но при этом не будет помогать и обходить их. Об этом заявил в эфире японского телеканала NHK глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Он отметил, что экономику России и Казахстана связывают тесные взаимоотношения, именно поэтому ограничения причинят ущерб благосостоянию казахских граждан в первую очередь. Также Тлеуберди указал, что отказ Казахстана помогать нарушать санкции третьих стран – это один из принципов его экономической политики.
Ранее помощник президента Казахстана Тимур Сулейменов в интервью Euractiv заявлял, что страна не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По его словам, последнее, чего хочет Казахстан, — это попасть под вторичные санкции.
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