США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты «Мир»

Отмечается, что американская сторона разрешает использование карты «Мир» в Казахстане, в том числе приехавшими из России физлицами. При этом операции с российской платежной системой остаются «на особом контроле» Минфина США, чтобы пресечь использование «Мира» для обхода антироссийских санкций.

«Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для физических лиц. При этом решение о присоединении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе своих стратегий развития и подсистем оценки рисков», — сообщает Агентство по регулированию финрынка.

В сентябре в Казахстане прекратили принимать карты системы «Мир», опасаясь вторичных санкций со стороны США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

