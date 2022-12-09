США разрешили банкам Казахстана обслуживать карты «Мир»

Банки Казахстана получили от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США разрешение на обслуживание операций по используемым физлицами картам российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает казахстанское Агентство по регулированию финрынка.

Несколько киргизских банков отказались обслуживать карты «Мир»

Отмечается, что американская сторона разрешает использование карты «Мир» в Казахстане, в том числе приехавшими из России физлицами. При этом операции с российской платежной системой остаются «на особом контроле» Минфина США, чтобы пресечь использование «Мира» для обхода антироссийских санкций.

«Таким образом, казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег через банкоматы для физических лиц. При этом решение о присоединении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе своих стратегий развития и подсистем оценки рисков», — сообщает Агентство по регулированию финрынка.

В сентябре в Казахстане прекратили принимать карты системы «Мир», опасаясь вторичных санкций со стороны США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Банковские КартыКарта МирКазахстан
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