Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Харьков
Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Харьков.
«Анналена Бербок в Харькове. Очень хороший знак», - написал он.
В МИД Германии подтвердили визит министра. Сама Бербок отметила, что желает получить представление о ситуации в Харькове и послушать жителей.
«Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», - добавила она.
Ранее Бербок в интервью Digi 24 заявила, что власти ФРГ не видят возможностей поддерживать «нормальные» отношения с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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