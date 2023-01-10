Глава МИД Германии прибыла с необъявленным визитом в Харьков

«Анналена Бербок в Харькове. Очень хороший знак», - написал он.

В МИД Германии подтвердили визит министра. Сама Бербок отметила, что желает получить представление о ситуации в Харькове и послушать жителей.

«Во всех уголках Украины, от Харькова до Херсона и Киева, люди должны знать, что они могут рассчитывать на нашу солидарность и поддержку», - добавила она.

Ранее Бербок в интервью Digi 24 заявила, что власти ФРГ не видят возможностей поддерживать «нормальные» отношения с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

