Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России
Глава МИД Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на условиях Российской Федерации. Об этом пишет газета Bild am Sonntag 18 декабря.
Бербок убеждена, что российский сценарий прекращения огня в зоне СВО на Украине не улучшит жизнь украинцев. При этом немецкий министр заявила, что не рассчитывает на установление данного режима в ближайшее время.
«Все, что нужно сделать президенту РФ, - это отдать приказ своим войскам уйти. Однако, к сожалению, существуют какие угодно признаки, но только не это», - цитирует ее ТАСС.
Ранее пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что президент России Владимир Путин якобы хочет сломить украинцев.
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