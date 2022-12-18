Анналена Бербок высказалась против прекращения огня на Украине на условиях России

Бербок убеждена, что российский сценарий прекращения огня в зоне СВО на Украине не улучшит жизнь украинцев. При этом немецкий министр заявила, что не рассчитывает на установление данного режима в ближайшее время.



«Все, что нужно сделать президенту РФ, - это отдать приказ своим войскам уйти. Однако, к сожалению, существуют какие угодно признаки, но только не это», - цитирует ее ТАСС.

Ранее пользователи Twitter раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, заявившую, что президент России Владимир Путин якобы хочет сломить украинцев.