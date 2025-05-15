Мерц: Германия готова изъять российские активы при юридических основаниях

Германия может пойти на конфискацию замороженных российских активов, если для этого появится правовая возможность. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью изданию Die Zeit, комментируя обсуждаемый в Евросоюзе механизм возможного изъятия российских средств, арестованных после начала конфликта на Украине.

По его словам, Берлин примет соответствующее решение только при наличии «чистой правовой основы», одновременно учитывая возможные риски для европейского финансового рынка. Он отметил, что вопрос пока находится на стадии проработки.