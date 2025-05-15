Мерц: Германия готова изъять российские активы при юридических основаниях

Германия может пойти на конфискацию замороженных российских активов, если для этого появится правовая возможность. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью изданию Die Zeit, комментируя обсуждаемый в Евросоюзе механизм возможного изъятия российских средств, арестованных после начала конфликта на Украине.

По его словам, Берлин примет соответствующее решение только при наличии «чистой правовой основы», одновременно учитывая возможные риски для европейского финансового рынка. Он отметил, что вопрос пока находится на стадии проработки.

СМИ: Euroclear намерен передать инвесторам €3 млрд за счет активов РФ

После начала боевых действий Евросоюз и страны G7 заморозили около 300 миллиардов евро валютных резервов России, из которых свыше 200 миллиардов находятся в ЕС, главным образом в бельгийской расчетной системе Euroclear.

В Москве неоднократно осуждали такие действия, называя их прямым нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что ответные меры не исключены, включая отказ возвращать западные средства, находящиеся в России, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссияГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры