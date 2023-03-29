Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается
Ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается, военные действия здесь только усиливаются. Такое заявление сделал гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы защитить станцию от каких-либо атак.
Ранее, 23 марта, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три условия для гарантированной безопасности ЗАЭС. По его словам, нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение, а также полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы, сообщает НСН.
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