Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается

Он отметил, что необходимо предпринять все возможные меры для того, чтобы защитить станцию от каких-либо атак.

Ранее, 23 марта, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три условия для гарантированной безопасности ЗАЭС. По его словам, нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение, а также полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы, сообщает НСН.

