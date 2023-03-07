В Запорожской области не видят перспектив по зоне безопасности у ЗАЭС

Он отметил, что на сегодняшний день всю безопасность работы АЭС обеспечивают атомщики и военные России. По словам Рогова, вся угроза исходит исключительно от ВСУ.

Ранее ТАСС со ссылкой на советника гендиректора концерна «Росэнергоаэтом» Рената Карчаа сообщил, что украинские военные обстреляли российских силовиков на Запорожской АЭС. Также Карчаа сообщил, что по пути следования миссии российской стороной было обезврежено семь мин-растяжек, отмечает НСН.

