Рогов назвал три условия обеспечения безопасности ЗАЭС
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три условия для гарантированной безопасности ЗАЭС. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение, а также полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы. Он отметил, что единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей.
9 марта Рогов сообщил, что Киев полностью прекратил электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Электростанцию перевели на работу на дизель-генераторах. Рогов предупредил, что из-за прекращения электроснабжения в Энергодаре могут возникнуть проблемы с отоплением. Он отметил, что на сегодняшний день всю безопасность работы АЭС обеспечивают атомщики и военные России.
Как сообщили в украинской компании «Энергоатом», ЗАЭС была обесточена, для питания нужд станции включились 18 дизель-генераторов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 512 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 759 / сут.
- Песков анонсировал телефонный разговор Путина с иностранным коллегой
- СМИ: Милохин и Моргенштерн попали в ДТП в Таиланде
- Президент МОК выступил против обращения с российскими спортсменами как с «носителями коллективной вины»
- Министр ВВС США: Не видим риска вторжения Китая на Тайвань
- Глава сухопутных войск ВСУ заявил о скором наступлении на Артемовск
- МИД Китая обвинил США в военных провокациях
- В МИД заявили, что Запад не сможет помешать сотрудничеству России и КНР
- Рогов назвал три условия обеспечения безопасности ЗАЭС
- Глава МИД Ирана посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым
- Эксперт Минздрава сообщил о нехватке врачей-профилактологов в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru