Рогов назвал три условия обеспечения безопасности ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три условия для гарантированной безопасности ЗАЭС. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение, а также полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы. Он отметил, что единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей.

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9 марта Рогов сообщил, что Киев полностью прекратил электроснабжение Запорожской атомной электростанции. Электростанцию перевели на работу на дизель-генераторах. Рогов предупредил, что из-за прекращения электроснабжения в Энергодаре могут возникнуть проблемы с отоплением. Он отметил, что на сегодняшний день всю безопасность работы АЭС обеспечивают атомщики и военные России.

Как сообщили в украинской компании «Энергоатом», ЗАЭС была обесточена, для питания нужд станции включились 18 дизель-генераторов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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