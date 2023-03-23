Рогов назвал три условия обеспечения безопасности ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов назвал три условия для гарантированной безопасности ЗАЭС. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, нужно отодвинуть линию боевого соприкосновения, бить на упреждение, а также полностью переключить на обеспечение исключительно от российской энергосистемы. Он отметил, что единственная угроза для АЭС исходит только от киевских властей.