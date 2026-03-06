Россия, США и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины

Россия, США, Китай и Нигер проголосовали против резолюции по ядерной безопасности АЭС Украины, сообщает РИА Новости.

Гендиректор МАГАТЭ заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе ЗАЭС

Это произошло на совете управляющих МАГАТЭ. Еще 10 стран воздержались. 20 государств проголосовали за принятие документа.

Резолюция получила необходимое количество голосов. Авторами инициативы выступили Канада и Нидерланды.

Ранее РФ отказалась передать ЗАЭС под контроль США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
