Россия, США и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины
6 марта 202602:01
Россия, США, Китай и Нигер проголосовали против резолюции по ядерной безопасности АЭС Украины, сообщает РИА Новости.
Это произошло на совете управляющих МАГАТЭ. Еще 10 стран воздержались. 20 государств проголосовали за принятие документа.
Резолюция получила необходимое количество голосов. Авторами инициативы выступили Канада и Нидерланды.
Ранее РФ отказалась передать ЗАЭС под контроль США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп обещает разобраться с Кубой после Ирана
- СМИ: Девять человек травмированы из-за упавшего дрона ВСУ в Севастополе
- СМИ: Вашингтон требует от Китая покупать меньше нефти у России и больше у США
- Россия, США и Китай выступили против резолюции МАГАТЭ по АЭС Украины
- СМИ: В Иране и странах Ормузского пролива застряли 10 тысяч автомобилей для россиян
- СМИ: Имущество семьи арестованного Цаликова оценивается в 1 млрд рублей
- Нефть марки Brent впервые с 2024 года подорожала до $86 за баррель
- Павла Дурова заблокировали в TikTok
- СМИ: Задержание экс-замминистра обороны Цаликова может быть связано с делом Иванова
- Волонтеры нашли пропавшего в Бангкоке россиянина в больнице