Глава Кубани предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе

По его словам, этого нельзя делать, «пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе».



«Молодежь должна знать цену мирного неба над головой. Мы должны добиться максимальной сплоченности», - цитирует Кондратьева администрация Новороссийска.



Глава Кубани подчеркнул, что в регионе должны работать музеи, театры и другие учреждения культуры, однако необходима «трансформация осознанности».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Генпрокуратуре следует жестче реагировать на ситуацию, подобную «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой, отмечает «Радиоточка НСН»

