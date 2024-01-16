Глава Кубани предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил запретить «бездумные вечеринки» в регионе.

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По его словам, этого нельзя делать, «пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе».

«Молодежь должна знать цену мирного неба над головой. Мы должны добиться максимальной сплоченности», - цитирует Кондратьева администрация Новороссийска.

Глава Кубани подчеркнул, что в регионе должны работать музеи, театры и другие учреждения культуры, однако необходима «трансформация осознанности».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Генпрокуратуре следует жестче реагировать на ситуацию, подобную «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой, отмечает «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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