Россиян предостерегли от покупки БАДов на маркетплейсах
При покупке БАДов на маркетплейсах важно открывать тематический раздел, но лучше всего отдавать предпочтение аптекам, сказал НСН Александр Жестков.
Лучше всего покупать биологически активные добавки в аптеках, проверяя маркировку, сказал в эфире НСН исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков.
В России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные БАДы, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что среди нарушений оказались БАДы без государственной регистрации. Также были выявлены добавки, которые выдавались за обычные пищевые продукты, но содержали вещества в количестве, правеющем норму. Жестков рассказал, на что обратить внимание при покупке БАДов.
«На БАД обязательно должно был написано, что это биологически активная добавка к пище. Обязательно должна быть отметка ”Честного знака”, которую можно отсканировать и найти всю информацию о товаре. Это ключевые аспекты, на которые нужно обращать внимаю покупателям. При покупке таких товаров на маркетплейсах их нужно искать именно в разделе БАДов. Эта категория зачастую вычищена, туда не проскакивают недобросовестные селлеры. Еще лучше покупать БАДы в аптеках. На текущий момент не все витрины маркетплейсов зачищены», — сказал собеседник НСН.
Ранее директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская сказала НСН, что только общая маркировка БАДов позволит навести порядок на рынке.
