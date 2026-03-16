В России заблокировали около пяти тысяч сайтов, на которых предлагались запрещенные БАДы, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что среди нарушений оказались БАДы без государственной регистрации. Также были выявлены добавки, которые выдавались за обычные пищевые продукты, но содержали вещества в количестве, правеющем норму. Жестков рассказал, на что обратить внимание при покупке БАДов.

«На БАД обязательно должно был написано, что это биологически активная добавка к пище. Обязательно должна быть отметка ”Честного знака”, которую можно отсканировать и найти всю информацию о товаре. Это ключевые аспекты, на которые нужно обращать внимаю покупателям. При покупке таких товаров на маркетплейсах их нужно искать именно в разделе БАДов. Эта категория зачастую вычищена, туда не проскакивают недобросовестные селлеры. Еще лучше покупать БАДы в аптеках. На текущий момент не все витрины маркетплейсов зачищены», — сказал собеседник НСН.

Ранее директор по коммуникациям Союза профессиональных фармацевтических организаций Олеся Полянская сказала НСН, что только общая маркировка БАДов позволит навести порядок на рынке.

