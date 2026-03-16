Лавров: РФ готова выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке

Сторонам конфликта на Ближнем Востоке следует сесть за стол переговоров. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал на готовность Москвы «сыграть посредническую роль» в урегулировании.

«Если эта роль будет востребована», - подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Иран обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

