Всех организованных российских туристов вывезли из ОАЭ

Туроператоры завершили вывоз туристов из ОАЭ, приобретавших пакетные туры. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Намибия может стать альтернативным направлением для российских туристов

В организации уточнили, что это подтвердили все крупнейшие компании, работающие на ближневосточных направлениях.

«В редких отдельных случаях туристы... предпочли по личным причинам остаться в ОАЭ», - говорится в сообщении.

В АТОР добавили, что в настоящее время продажи туров и отдельных туруслуг в регион приостановлены.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потери российских туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке будут компенсированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
