Всех организованных российских туристов вывезли из ОАЭ
Туроператоры завершили вывоз туристов из ОАЭ, приобретавших пакетные туры. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В организации уточнили, что это подтвердили все крупнейшие компании, работающие на ближневосточных направлениях.
«В редких отдельных случаях туристы... предпочли по личным причинам остаться в ОАЭ», - говорится в сообщении.
В АТОР добавили, что в настоящее время продажи туров и отдельных туруслуг в регион приостановлены.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потери российских туристов из-за конфликта на Ближнем Востоке будут компенсированы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лавров: «Стабилизационные силы» на Украине будут представлять угрозу РФ
- «Купить за копейки?»: Кому выгодны слухи о продаже Azur Air
- Голикова назвала приоритет здравоохранения
- Лавров: РФ готова выступить посредником в урегулировании на Ближнем Востоке
- Россиян предостерегли от покупки БАДов на маркетплейсах
- Фильм «Скуф» с блогером Зубаревым не выйдет в российский прокат
- Всех организованных российских туристов вывезли из ОАЭ
- Вернулись к началу: Трунов о перспективах иска Долиной к мошенникам
- Художник без места: Каких специалистов не хватает в российской анимации
- Суд в Москве оштрафовал Apple за запрещенный контент