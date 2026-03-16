Голикова назвала приоритет здравоохранения
Первоочередной задачей новой Стратегии развития здравоохранения России стала борьба с преждевременным старением. Как пишет RT, об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Выступая на форуме «Здоровое общество», она отметила, что речь также идёт о борьбе с «предрисками развития заболеваний», то есть с отклонениями в работе организма, которые ещё не привели к развитию заболеваний, однако могут говорить о начале развития патологий.
«Для их выявления российскими специалистами разработаны и запатентованы специальные программы исследований», - указала вице-премьер.
Ранее Голикова заявила, что у многих россиян есть большой потенциал жить до 120 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
