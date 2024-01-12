Володин призвал жестче реагировать на ситуации, подобные вечеринке Ивлеевой

По его словам, ответственность должны нести и те гости события, кто просто «дверь не ту открыл».

«Общество несогласно, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», - добавил спикер Госдумы.

Ранее Народный артист России Филипп Киркоров, публично извиняясь за участие в вечеринке в клубе «Мутабор», заявил, что зашел «не в ту дверь».

Блогер Ивлеева в Лефортовском суде ранее не признала вину по административному делу об организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». По ее словам, она не предполагала, что внешний вид гостей вечера оскорбит человеческое достоинство, сообщает «Радиоточка НСН».

