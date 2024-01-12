Володин призвал жестче реагировать на ситуации, подобные вечеринке Ивлеевой

Генпрокуратуре следует жестче реагировать на ситуацию, подобную «голой вечеринке» блогерши Насти Ивлеевой, высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»

По его словам, ответственность должны нести и те гости события, кто просто «дверь не ту открыл».

«Общество несогласно, когда начинают наши ценности перечеркивать, игнорировать, и правильно, чтобы мы в таких случаях все реагировали и защищали нашу страну», - добавил спикер Госдумы.

Ранее Народный артист России Филипп Киркоров, публично извиняясь за участие в вечеринке в клубе «Мутабор», заявил, что зашел «не в ту дверь».

Блогер Ивлеева в Лефортовском суде ранее не признала вину по административному делу об организации «голой вечеринки» в московском клубе «Мутабор». По ее словам, она не предполагала, что внешний вид гостей вечера оскорбит человеческое достоинство, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Ивлеевой
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