Суд в Москве оштрафовал Apple за запрещенный контент

Отмечается, что компания была привлечена к административной ответственности по статье КоАП за неудаление запрещённого контента.

По решению суда, Apple был назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал компанию Google более чем на 16 млрд рублей по статье КоАП, предусматривающей наказание за несвоевременную уплату ранее назначенного штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».