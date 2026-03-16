Суд в Москве оштрафовал Apple за запрещенный контент

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple. Об этом сообщает RT.

Разработчика компьютерных игр Battlestate Games оштрафовали на 2 млн рублей

Отмечается, что компания была привлечена к административной ответственности по статье КоАП за неудаление запрещённого контента.

По решению суда, Apple был назначен штраф в размере 3,5 млн рублей.

Ранее суд в Москве оштрафовал компанию Google более чем на 16 млрд рублей по статье КоАП, предусматривающей наказание за несвоевременную уплату ранее назначенного штрафа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ШтрафМоскваApple

Горячие новости

Все новости

партнеры