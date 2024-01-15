«Общество расслоилось»: Экс-министр труда о связи «Холопа» с «голой вечеринкой»

Российское общество все больше делится на касты, пропасть между которыми можно увидеть уже в 100 км от Москвы, сказал в эфире НСН Сергей Калашников.

Многомиллиардные сборы «Холопа-2» и резонанс после «голой вечеринки» блогера Насти Ивлеевой являются свидетельствами расслоения общества, объяснил в интервью НСН бывший министр труда, экономист Сергей Калашников.

Фильм Клима Шипенко «Холоп-2» собрал в прокате уже более 3,1 млрд рублей. Картина рассказывает о перевоспитании мажоров Гриши и Кати.

Ивлеева не признала вину по делу об организации «голой вечеринки»
«Весь этот хайп вокруг голой вечеринки, и успех "Холопа-2" - это сигналы того, что в обществе социальная напряженность. То, что 20 лет назад было приемлемо, сейчас уже вызывает раздражение. Пропасть достаточно велика, общество расслаивается настолько, что, по сути, становится кастовым. Другое дело, что из одной касты в другую можно попасть по мановению руки, - и вверх, и вниз. Если отъехать от Москвы на 100 км, вы увидите другую Россию, другой мир, другой менталитет и ценности», - сказал Калашников.

В конце декабря 2023 года блогер Настя Ивлеева провела в Москве «голую вечеринку», в которой приняли участие Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита и другие звезды шоу-бизнеса. После появления в интернете фото и видео с участниками вечеринки в откровенных нарядах, на них обрушилась волна общественного гнева. Ивлеева и ее гости начали массово извиняться, однако это не уберегло их от проблем. Собчак сообщила, что потеряла 15 млн рублей из-за «голой вечеринки», в ряде городов России отменили концерты Лолиты, Киркорова вырезали из новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», Анна Asti лишилась новогоднего концерта в «Барвиха Luxury Village», а клуб «Мутабор» закрыли на три месяца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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