Фильм «Скуф» с блогером Зубаревым не выйдет в российский прокат
Фильм «Скуф» с блогером Александром Зубаревым не выйдет в российский прокат. Об этом сообщает ТАСС.
В компании «Атмосфера кино» рассказали, что лента, которую планировалось показывать в кинотеатрах с 16 апреля, покинула график релизов.
В Минкульте РФ ранее сообщили, что не получали заявлений о предоставлении прокатного удостоверения на семейную комедию «Скуф», в которой кроме Зубарева снялись Николай Василенко, певица Валя Карнавал и ведущий Леонид Якубович.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил «Радиоточке НСН», что показ фильма «Скуф» могут отменить в России из-за сомнительного прошлого Зубарева.
