Глава Крымского района Кубани пытался сбежать со 100 млн рублей и золотом
Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь намеревался сбежать от сотрудников силовых структур с килограммами золота, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Он планировал уехать на микроавтобусе. Чиновник пытался вывезти 100 миллионов рублей и 12 килограммов драгоценного металла, который он переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли.
Также Лесь также пытался увезти с собой семь IPhone. Куда именно он хотел все это вывезти, неизвестно.
Главу района задержали по подозрению в коррупции. Он мог присвоить 2 миллиарда рублей.
Ранее экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
