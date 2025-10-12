Глава Крымского района Кубани пытался сбежать со 100 млн рублей и золотом

Он планировал уехать на микроавтобусе. Чиновник пытался вывезти 100 миллионов рублей и 12 килограммов драгоценного металла, который он переплавил и замаскировал как железнодорожные костыли.

Также Лесь также пытался увезти с собой семь IPhone. Куда именно он хотел все это вывезти, неизвестно.

Главу района задержали по подозрению в коррупции. Он мог присвоить 2 миллиарда рублей.

Ранее экс-зампреда Верховного суда Момотова обвинили в «крышевании» проституции и неуплате налогов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

