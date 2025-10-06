Путин подписал указ о дополнительных мерах против коррупции

Президент России Владимир Путин утвердил новые меры по противодействию коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

Документ обязывает держателей реестра владельцев ценных бумаг предоставлять информацию уполномоченным должностным лицам в рамках антикоррупционных проверок.

Уточняется, что передаваемые сведения должны содержать данные о категории и количестве принадлежащих ценных бумаг.

Как следует из указа, эти меры направлены на проверку достоверности сведений, представляемых лицами, претендующими на должности в федеральной государственной службе или уже занимающими их. Указ вступил в силу 6 октября, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Александр Демьянчук
