Путин подписал указ о дополнительных мерах против коррупции
Президент России Владимир Путин утвердил новые меры по противодействию коррупции. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.
Документ обязывает держателей реестра владельцев ценных бумаг предоставлять информацию уполномоченным должностным лицам в рамках антикоррупционных проверок.
Уточняется, что передаваемые сведения должны содержать данные о категории и количестве принадлежащих ценных бумаг.
Как следует из указа, эти меры направлены на проверку достоверности сведений, представляемых лицами, претендующими на должности в федеральной государственной службе или уже занимающими их. Указ вступил в силу 6 октября, передает «Радиоточка НСН».
