Глава Херсонской области пошел на поправку

Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшается.

Власти Херсонской области опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«Он идет на поправку», - заявили там.

Ранее Владимира Сальдо отправили на медицинское обследование, на котором настаивал глава Минздрава региона - ему не понравился внешний вид главы администрации, заявил чиновник в своем Telegam-канале. Его обязанности временно исполнял председатель правительства региона Сергей Елисеев.

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Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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