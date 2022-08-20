Глава Херсонской области пошел на поправку
Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшается.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
«Он идет на поправку», - заявили там.
Ранее Владимира Сальдо отправили на медицинское обследование, на котором настаивал глава Минздрава региона - ему не понравился внешний вид главы администрации, заявил чиновник в своем Telegam-канале. Его обязанности временно исполнял председатель правительства региона Сергей Елисеев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru