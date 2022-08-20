Глава Херсонской области пошел на поправку

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.

«Он идет на поправку», - заявили там.

Ранее Владимира Сальдо отправили на медицинское обследование, на котором настаивал глава Минздрава региона - ему не понравился внешний вид главы администрации, заявил чиновник в своем Telegam-канале. Его обязанности временно исполнял председатель правительства региона Сергей Елисеев.

