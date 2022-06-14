Власти Херсонской области опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо

В сообщении говорится, что информация о якобы взрыве его автомобиля являются украинским вбросом и не соответствует действительности.

«Не имея успехов на фронтах, украинская сторона занимается низкопробными вбросами», - подчеркнули в пресс-службе, призвав СМИ ориентироваться на официальные сообщения администрации Херсонской области.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также его заместитель Кирилл Стремоусов, попали в санкционный список Евросоюза.