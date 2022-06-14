Власти Херсонской области опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в добром здравии и продолжает работу, сообщает пресс-служба администрации региона.
В сообщении говорится, что информация о якобы взрыве его автомобиля являются украинским вбросом и не соответствует действительности.
«Не имея успехов на фронтах, украинская сторона занимается низкопробными вбросами», - подчеркнули в пресс-службе, призвав СМИ ориентироваться на официальные сообщения администрации Херсонской области.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также его заместитель Кирилл Стремоусов, попали в санкционный список Евросоюза.
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