Власти Херсонской области опровергли сообщения о взрыве автомобиля Сальдо

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо пребывает в добром здравии и продолжает работу, сообщает пресс-служба администрации региона.

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В сообщении говорится, что информация о якобы взрыве его автомобиля являются украинским вбросом и не соответствует действительности.

«Не имея успехов на фронтах, украинская сторона занимается низкопробными вбросами», - подчеркнули в пресс-службе, призвав СМИ ориентироваться на официальные сообщения администрации Херсонской области.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, а также его заместитель Кирилл Стремоусов, попали в санкционный список Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
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