Стало известно о госпитализации главы Херсонской области
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо пройдет медицинское обследование, на этом настояли врачи, заявил чиновник в своем Telegam-канале.
Его обязанности временно будет исполнять председатель правительства региона Сергей Елисеев. Сальдо отметил, что на медобследовании настаивал глава Минздрава региона, которому не понравился его внешний вид. Глава ведомства привел в его кабинет докторов, которые настояли на немедленной госпитализации.
Ранее Сальдо попал в санкционный список Евросоюза. Также в чёрный список попал его заместитель.
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