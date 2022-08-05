Стало известно о госпитализации главы Херсонской области

Его обязанности временно будет исполнять председатель правительства региона Сергей Елисеев. Сальдо отметил, что на медобследовании настаивал глава Минздрава региона, которому не понравился его внешний вид. Глава ведомства привел в его кабинет докторов, которые настояли на немедленной госпитализации.

Ранее Сальдо попал в санкционный список Евросоюза. Также в чёрный список попал его заместитель.

