Глава ФСБ: Британская разведка стояла за операцией СБУ «Паутина»
Украина провела операцию «Паутина» накануне переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня под непосредственным кураторством разведки Великобритании. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.
По словам руководителя российской спецслужбы, есть достоверные данные, что теракты и диверсии в РФ совершаются под патронажем британских спецслужб. Речь идет в том числе об операции СБУ «Паутина».
«Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии», - отметил глава ФСБ.
В июне Украина совершила террористическую атаку с помощью дронов на аэродромы в пяти российских регионах, напоминает 360.ru. Ударам подверглись объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава ФСБ: Британская разведка стояла за операцией СБУ «Паутина»
- Бортников обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине
- Александра Маршала наградили орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
- МВД опровергло информацию об ограничении выезда мужчин призывного возраста
- Непредсказуемое продолжение: Кто примирит воюющие Пакистан и Афганистан
- Мужчина пострадал при атаке ВСУ в Белгородской области
- Хакеры включили пропалестинские аудио в аэропортах США и Канады
- Цена золота обновила исторический максимум и превысила $4250 за унцию
- Китай успешно осуществил 600-й запуск ракеты серии «Чанчжэн»
- ПВО уничтожила над Россией 51 украинский беспилотник
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru