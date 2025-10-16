Глава ФСБ: Британская разведка стояла за операцией СБУ «Паутина»

Украина провела операцию «Паутина» накануне переговоров с Россией в Стамбуле 2 июня под непосредственным кураторством разведки Великобритании. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

Бортников обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине

По словам руководителя российской спецслужбы, есть достоверные данные, что теракты и диверсии в РФ совершаются под патронажем британских спецслужб. Речь идет в том числе об операции СБУ «Паутина».

«Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии», - отметил глава ФСБ.

В июне Украина совершила террористическую атаку с помощью дронов на аэродромы в пяти российских регионах, напоминает 360.ru. Ударам подверглись объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СБУВеликобританияАлександр БортниковФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры