Глава ФСБ: Британская разведка стояла за операцией СБУ «Паутина»

По словам руководителя российской спецслужбы, есть достоверные данные, что теракты и диверсии в РФ совершаются под патронажем британских спецслужб. Речь идет в том числе об операции СБУ «Паутина».

«Англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение, вбрасывая в СМИ фальшивки о якобы огромном нанесенном ущербе и исключительно украинском "авторстве" диверсии», - отметил глава ФСБ.

В июне Украина совершила террористическую атаку с помощью дронов на аэродромы в пяти российских регионах, напоминает 360.ru. Ударам подверглись объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях.

