Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС запретит экспорт товаров «люкс» в Россию

По ее словам, люди, которые поддерживают спецоперацию России на Украине, «не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни».

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

