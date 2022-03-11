Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС запретит экспорт товаров «люкс» в Россию

Евросоюз запретит экспорт всех товаров класса «люкс» из своих стран в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Столтенберг заявил, что антироссийские санкции будут дорого стоить всему миру

По ее словам, люди, которые поддерживают спецоперацию России на Украине, «не должны иметь возможность вести свой привычный образ жизни».

Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.

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ФОТО: pxhere.com
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