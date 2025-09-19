Глава Еврокомиссии раскрыла подробности 19-го пакета санкций против России
В 19-й пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает рестрикции против 45 российских и зарубежных компаний. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, также речь идёт о санкциях против банков России и других стран, пишет RT.
Кроме того, предусмотрены санкции в отношении нефтяных компаний и НПЗ в третьих странах, в том числе китайских, а также против 118 судов. Потолок цен на российскую нефть устанавливается на уровне 47,6 доллара за баррель, а сделки с с «Роснефтью» и «Газпромнефтью» будут запрещены.
Глава Евродипломатии Кая Каллас, в свою очередь, заявила об ускоренном отказе от сжиженного природного газа (СПГ) из России к 1 января 2027 года, о санкциях против российской платежной системы «Мир» и против компаний третьих стран, якобы помогающих российскому военно-промышленному комплексу, (ВПК)
Также обсуждается новое предложение об использовании замороженных на Западе российских активов на нужды Украины.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может прекратиться из-за снижения цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
