Глава Еврокомиссии представила 10 пакет антироссийских санкций ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в 10 пакет ограничительных мер ЕС, сообщает ТАСС.

По её словам, санкции будут объявлены против российских военнослужащих и журналистов, а также будут введены новые экспортные запреты на сумму в 10 млрд евро.

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«Россия должна заплатить за причиненные разрушения и пролитую кровь на Украине», — заявила глава Еврокомиссии.

Ранее, как сообщала НСН, США объявили о расширении санкций против России.

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ФОТО: РИА Новости
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