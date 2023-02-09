Глава Еврокомиссии представила 10 пакет антироссийских санкций ЕС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн рассказала о новых санкциях Евросоюза против России, которые войдут в 10 пакет ограничительных мер ЕС, сообщает ТАСС.
По её словам, санкции будут объявлены против российских военнослужащих и журналистов, а также будут введены новые экспортные запреты на сумму в 10 млрд евро.
«Россия должна заплатить за причиненные разрушения и пролитую кровь на Украине», — заявила глава Еврокомиссии.
Ранее, как сообщала НСН, США объявили о расширении санкций против России.
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