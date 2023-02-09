США объявили о расширении санкций против России
Власти США объявили о расширении санкционного списка против России, включив в него семь российских физлиц, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В сообщении уточняется, что в «чёрный» список попали Михаил Истрицкий, Валентин Карягин, Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Валерий Седлецкий и Иван Вахромеев.
В Минфине США заявили, что указанные россияне являются киберпреступниками и связаны с группировкой Trickbot Group.
«Киберпреступники, особенно базирующиеся в России, стремятся атаковать критически важную инфраструктуру, нацеливаться на американские предприятия и использовать международную финансовую систему», - добавили в ведломстве.
Отмечается, что санкции введены совместно с Великобританией.
Ранее хакеры из объединения Killnet сообщили, что им удалось взломать сайт Федерального бюро расследований США, сообщает RT.
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