США объявили о расширении санкций против России

В сообщении уточняется, что в «чёрный» список попали Михаил Истрицкий, Валентин Карягин, Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Валерий Седлецкий и Иван Вахромеев.

В Минфине США заявили, что указанные россияне являются киберпреступниками и связаны с группировкой Trickbot Group.

«Киберпреступники, особенно базирующиеся в России, стремятся атаковать критически важную инфраструктуру, нацеливаться на американские предприятия и использовать международную финансовую систему», - добавили в ведломстве.

Отмечается, что санкции введены совместно с Великобританией.

Ранее хакеры из объединения Killnet сообщили, что им удалось взломать сайт Федерального бюро расследований США, сообщает RT.

