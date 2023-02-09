Великобритания ввела санкции против семи граждан РФ

В сообщении говорится, что ограничения введены совместно с США «в рамках первой волны новых скоординированных мер против международной киберпреступности».

Под британские санкции попали Михаил Истрицкий, Валентин Карягин, Виталий Ковалев, Максим Михайлов, Дмитрий Плешевский, Валерий Седлецкий и Иван Вахромеев, санкции против которых также ввели США.

«Власти Великобритании и США продолжат разоблачать киберпреступников и пресекать их деятельность. Это объявление о санкциях против семи человек знаменует собой начало кампании скоординированных действий против злоумышленников-вымогателей», - добавили в правительстве Великобритании.

Ранее украинский хакер под псевдонимом Джокер, переехавший в ДНР, рассказал, что его «шпионы» работают в офисе украинского президента Владимира Зеленского, в Службе безопасности и Вооружённых силах Украины, сообщает RT.

