Глава ЕК считает, что Россия намерена «стереть Украину с карты мира»

Россия намерена «стереть Украину с карты мира», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен: пришло время установить лимит на российский газ

Об этом она сообщила во время выступления перед студентами американского Принстонского университета. Политик отметила, что Москва якобы напала на европейские ценности и демократию.

Фон дер Ляйен добавила, что необходимо продолжать финансовую помощь Украине и вводить новые антироссийские санкции.

Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять в Россию счета за газ и свет с увеличившимся тарифами. Так она отреагировала на критическое замечание евродепутата из Франции Манон Обри во время дебатов на пленарной сессии Европарламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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