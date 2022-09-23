Глава ЕК считает, что Россия намерена «стереть Украину с карты мира»
Россия намерена «стереть Украину с карты мира», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом она сообщила во время выступления перед студентами американского Принстонского университета. Политик отметила, что Москва якобы напала на европейские ценности и демократию.
Фон дер Ляйен добавила, что необходимо продолжать финансовую помощь Украине и вводить новые антироссийские санкции.
Ранее Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять в Россию счета за газ и свет с увеличившимся тарифами. Так она отреагировала на критическое замечание евродепутата из Франции Манон Обри во время дебатов на пленарной сессии Европарламента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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