Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять в Россию счета за газ и свет с увеличившимся тарифами. Таким образом она отреагировала на критическое замечание евродепутата из Франции Манон Обри во время дебатов на пленарной сессии Европарламента.

Обри, представительница движения «Неподчинившаяся Франция», показала в руках счета, которые ей передали её сограждане. Она подчеркнула, что некоторые французы сомневаются, что смогут оплатить отопление, а также опасаются, что им не хватит средств на пропитание грядущей зимой.

Глава Еврокомиссии признала, что цифры в счетах «невыносимы», однако в качестве возможных действий предложила отправить их в Москву. «Вот там их место, там их происхождение»», - заметила фон дер Ляйен.