Глава ЕК предложила европейцам отправлять счета за свет и газ в РФ

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила отправлять в Россию счета за газ и свет с увеличившимся тарифами. Таким образом она отреагировала на критическое замечание евродепутата из Франции Манон Обри во время дебатов на пленарной сессии Европарламента.

Обри, представительница движения «Неподчинившаяся Франция», показала в руках счета, которые ей передали её сограждане. Она подчеркнула, что некоторые французы сомневаются, что смогут оплатить отопление, а также опасаются, что им не хватит средств на пропитание грядущей зимой.

Глава Еврокомиссии признала, что цифры в счетах «невыносимы», однако в качестве возможных действий предложила отправить их в Москву. «Вот там их место, там их происхождение»», - заметила фон дер Ляйен.

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Манон Обри заявила, что нынешний энергетический кризис стал результатом не только конфликта на Украине. По её словам, это продукт экономической системы, провалы которой глава Еврокомиссии вынуждена признать. Евродепутат назвала фон дер Ляйен «заложником сбоящей программы и модели либеральной политики, которая доживает последние дни».

Выступая сегодня с ежегодной речью в Европарламенте, глава ЕК анонсировала реформу энергетического рынка ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Целью преобразований должно стать разделение системы образования цен на электричество из традиционных и альтернативных источников.

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ФОТО: РИА Новости
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