Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя

Отмечается, что Пушилин также поручил руководству администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников.

Кроме того, глава ДНР дал распоряжение создать райадминистрации в Мариуполе, назначить их сотрудников и утвердить положение об этих органах.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

