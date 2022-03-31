Глава ДНР распорядился создать администрацию города Мариуполя

Глава Донецкой народной республики подписал указ о создании администрации города Мариуполя. Об этом сообщает донецкое агентство новостей.

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Отмечается, что Пушилин также поручил руководству администрации обеспечить разработку и утверждение положения органа местной власти, его структуру и штат сотрудников.

Кроме того, глава ДНР дал распоряжение создать райадминистрации в Мариуполе, назначить их сотрудников и утвердить положение об этих органах.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция на Украине вполне может завершиться в конце апреля. По его словам, за месяц Россия принудит украинскую сторону к капитуляции.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Денис ПушилинМариупольДНР
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