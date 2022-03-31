Кадыров: Мариуполь освобожден на 90-95 процентов
Вооруженные силы России и войска Донецкой народной республики почти полностью освободили Мариуполь от националистов в рамках специальной военной операции РФ на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Как сообщил Кадыров, город освобожден уже на 90-95 процентов.
«На свободной от них [националистов] территории города постепенно возвращается жизнь», — подчеркнул глава республики.
По его словам, мирные жители Мариуполя уже начали выходить из убежищ, некоторые снова пользуются личным автотранспортом, пишет РИА ФАН.
Кадыров добавил, что противник укрывается на территории металлургического комбината «Азовсталь», пишет Ura.ru.
«Но и оттуда они будут выбиты нашими военнослужащими», — указал глава Чечни.
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