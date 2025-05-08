Каллас: Новый пакет санкций против РФ планируется принять к 20 мая

Новый 17-й пакет санкций против России Еврокомиссия намерена принять к 20 мая. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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На пресс-конференции после встречи глав МИД стран Евросоюза она указала, что на эту дату назначена следующий саммит министров.

Также она добавила, что не может раскрыть содержание нового пакета, так как он ещё не согласован, однако в него точно попадёт, так называемый, «теневой флот».

Ранее Еврокомиссия представила проект «дорожной карты» по отказу от поставок энергоносителей из России в страны объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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