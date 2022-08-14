Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал Западу научиться дружить с РФ

«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — заявил Кадыров.

Он также подчеркнул, что Россия способна дружить и готова стать самым лучшим, честным и надежным другом среди всех государств мира.

По мнению главы чеченской республики, странам Запада не следует разваливать «сильную и мощную Россию», а перейти к партнерским отношениям. Кадыров также добавил, что Россия «превратилась за последние 20 лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».

Ранее глава Чечни рассказал о формировании в республике четырех новых военных батальонов: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» - с «внушительным количеством личного состава».

