Глава Чечни Рамзан Кадыров рекомендовал Западу научиться дружить с РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к странам Запада с призывом начать «дружить» с Россией ради собственной безопасности. Об этом он написал он в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 августа.
«Научитесь дружить с Россией — свои же зубы целее будут», — заявил Кадыров.
Он также подчеркнул, что Россия способна дружить и готова стать самым лучшим, честным и надежным другом среди всех государств мира.
По мнению главы чеченской республики, странам Запада не следует разваливать «сильную и мощную Россию», а перейти к партнерским отношениям. Кадыров также добавил, что Россия «превратилась за последние 20 лет в государство с мощным политическим укладом, реорганизованное с учетом стратегических целей, закаленное и непрогибаемое».
Ранее глава Чечни рассказал о формировании в республике четырех новых военных батальонов: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» - с «внушительным количеством личного состава».
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