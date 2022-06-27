Кадыров анонсировал создание четырех батальонов «Ахмат» в составе Минобороны

Как отметил политик, в регионе появятся батальоны «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с «внушительным количеством личного состава».

«В контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята. Они пополнят состав войск Министерства обороны РФ. <...> Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, здесь предусмотрят удобства от комфортных жилых и штабных помещений до спортивных площадок, создадут строевой плац, стрельбище и обустроят всю близлежащую территорию, отмечает Газета.ру.

Решение о формировании новых батальонов приняли на фоне «крайне патриотического» настроя среди молодежи республики, пишет Ura.ru.

«Количество желающих встать на защиту Родины растет в геометрической прогрессии, и наша задача заключается в том, чтобы предоставить им такую возможность», — добавил Кадыров.

