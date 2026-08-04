Онколог Сулиманов развеял три главных мифа о химиотерапии

Он пояснил, что переносимость химиотерапии зависит как от схемы лечения, так и от индивидуальных особенностей организма пациента. Такие побочные реакции, как тошнота, слабость, головокружение, изменение веса, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы или почек действительно возможны, однако врачи умеют их контролировать.

Ещё один миф - выпадение волос после химиотерапии. Сулейманов указал, что это возможно, но «далеко не при всех схемах лечения». По его словам, риск выпадения значительно уменьшает использование таргетных препаратов

«Это связано с тем, что таргеты действуют избирательно на опухоль, минимально затрагивая здоровые клетки, в том числе и волосяные фолликулы», — сказал врач.

Онколог добавил, что также не следует верить в то, что во время химиотерапии нельзя есть мясо и сладкое. Наоборот, в этот период организм должен получать достаточное количество белка и энергии - для поддержания силы и восстановления. Поэтому мясо, птица, рыба и сладкое необходимо включать в рацион.

Ранее доктор медицинских наук и профессор Александр Серяков заявил, что за последние десять лет человечество сделало колоссальный шаг в онкологии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

