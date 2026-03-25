«В ночь с 24 на 25 марта была очередная атака ВСУ, назвать ее «рекордной» нельзя, так как ВСУ в свое время и побольше беспилотников выпускали. Практически все дроны были сбиты, добрались до цели единицы, что говорит о возросшем мастерстве наших средств ПВО, которые работают по эшелонированной системе защиты объектов, защиты по разным высотам. Все попытки атак ВСУ наталкиваются на наш железный заслон, каждый раз следуют жесткие ответы по тем местам, откуда летели беспилотники в нашу сторону, по пунктам управления, по пунктам принятия решений. Конечно, не сравнишь ситуацию с Ближним Востоком, где хваленый израильский купол прохудился, не справляется с теми задачами, которые были на него возложены. Иранские БПЛА и ракеты этот купол прорывают без труда», - рассказал он.

Он также объяснил, откуда у Киева столько дронов, и зачем они усиливают атаки.

«Киевский режим всеми силами старается удержаться в мировой повестке, чтобы о нем говорили. Чем хуже дела у них в зоне СВО, тем больше они совершают террористических атак. Они могут использовать для этого только дроны. Они хотят добиться себе дивидендов перед новым раундом переговоров, чтобы не выглядеть такими жалкими. Половина дронов поставляется из Европы, там развернуто производство дронов для ВСУ. На Украине тоже эти дроны собираются на коленках в гаражах. Киевский режим специально размещает производство дронов в квартирах, жилых домах, прикрываясь мирным населением», - добавил собеседник НСН.

Предыдущие антирекорды прошлого года по сбитым БПЛА были зафиксированы 28 мая (296 беспилотников за ночь), 11 декабря (287 БПЛА), 6 октября (251 дрон). Кроме того, наибольшее количество беспилотников ВСУ уничтожили 21 марта 2026 года (283), 25 ноября 2025-го и 23 марта 2026-го (по 249).

