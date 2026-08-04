«Думаю, что эту ситуацию не стоит упрощать, потому что с производством электроники в России сегодня очень сложная ситуация. Рынок сокращается, и многие компании испытывают финансовые трудности. Сложился ряд факторов, которые привели к банкротству компании “Квант”. Это и сокращение рынка, и практически полное отсутствие инвестиционной поддержки со стороны государства, связанное с дефицитом бюджета. Боюсь, что это не единичная ситуация, а просто одно из событий в отрасли. Что касается особых экономических зон, они позволяют производителям сэкономить на производстве, но этого недостаточно», — сказал Покровский.

Отчасти в банкротстве есть вина и самой компании, которая не смогла адаптироваться под изменившиеся условия, отметил собеседник НСН.

«Я бы здесь не списывал со счетов ответственность самой компании. Есть предприятия, которые своевременно перестраивались, диверсифицировали производство, выходили на новые рынки и так далее. Многие компании, которые занимаются производством электроники, сохраняют финансовую устойчивость, несмотря на непростые внешние обстоятельства», — добавил эксперт.

В заключение Покровский пояснил, как государство могло бы поддержать российского производителя.

«Поддержать отечественного производителя можно было бы таможенной пошлиной на ввоз китайской продукции. Это была бы действенная поддержка. Но Россия остается членом Всемирной торговой организации (ВТО) и придерживается принципов свободной торговли. Что Россию держит в ВТО, я объяснить не могу. Все предложения с нашей стороны по поддержке российского производства таможенным регулированием натыкаются на такое возражение. Умеренные таможенные пошлины в 15-20% привели бы к тому, что практически все производство электронной продукции переехало бы в Россию», — подытожил он.

Ранее представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов заявил, что технологический сбор на смартфоны и ноутбуки необходимо перенести на 2027 год. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

