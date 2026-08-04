Россиян предупредили о развернутой против них сети по распространению фейков

Эксперты указали, что в эту сеть входят более 120 ресурсов, значительная часть которых имитировала официальные новостные порталы. При этом, кроме распространения дезинформации, мошенники, под видом государственных ведомств, «запрашивали данные сотрудников российских организаций».

Отмечается, что злоумышленники использовали практически все социальные платформы, однако больше всего активных каналов выявили в Telegram. А благодаря десяткам одинаковых публикаций со ссылками на одни и те же ресурсы, «их удалось связать в одну информационную кампанию».

Аналитики указали, что данной кампанией могут стоять хакеры из группировки Rare Werewolf, так как был обнаружен архив, который ранее встречался только у них.

«Схожесть писем, общая тематика и нацеленность на Россию позволяют предположить, что фейковая кампания может быть связана с активностью этой группировки», — заключили в Positive Technologies.

Ранее в новый учебник по обществознанию для учащихся 9-х классов включили упражнение по распознаванию недостоверной информации и противостояния манипуляциям в интернете, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

