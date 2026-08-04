Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИС

Григорий Заславский покинул пост ректора ГИТИС по собственному желанию . Об этом сообщили в пресс-службе института.

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В сообщении говорится, что заявление Заславского с просьбой освободить его от занимаемой должности подписала глава Минкульта Ольга Любимова.

Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа была назначена главный бухгалтер института Ольга Ермакова.

Ранее генеральным директором МХАТ имени Горького была назначена Лариса Вильясте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультуравузыУвольнениеГригорий Заславский

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