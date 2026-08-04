Мигрантам с судимостью запретили получать гражданство РФ
Получение российского гражданства или права на проживание в стране запретили иностранцам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, а текст документа уже размещен на официальном портале правовой информации, сообщили РИА Новости.
Наличие судимости за совершение преступления на территории России или за ее пределами теперь станет безусловным основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. При этом тяжесть совершенного правонарушения в данном случае значения не имеет.
Мигранты, достигшие 14 лет, теперь обязаны прикладывать к заявлению справку об отсутствии судимости, выданную в стране происхождения не ранее чем за 3 месяца до подачи документов. Исключение сделано для несовершеннолетних младше этого возраста, беженцев, получивших политическое или временное убежище, а также для контрактников в российских вооруженных силах и тех, кто уже предоставил такой документ.
Для граждан Украины в новом законе предусмотрен специальный переходный период. Они освобождаются от обязанности предъявлять справку об отсутствии судимости на протяжении двух лет.
В конце июля президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий детей мигрантов покинуть РФ после достижения 18 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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