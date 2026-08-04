Мигрантам с судимостью запретили получать гражданство РФ

Получение российского гражданства или права на проживание в стране запретили иностранцам и лицам без гражданства, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, а текст документа уже размещен на официальном портале правовой информации, сообщили РИА Новости.

Наличие судимости за совершение преступления на территории России или за ее пределами теперь станет безусловным основанием для отказа в выдаче разрешения на временное проживание и вида на жительство. При этом тяжесть совершенного правонарушения в данном случае значения не имеет.